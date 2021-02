Mourinho | “Vinicius ha un unico problema | si chiama Harry Kane”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) José, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Burnley e si è soffermato sull’annata complicata di Dele Alli e Carlos: “Sono contento di Dele. È tornato dall’infortunio e si è allenato bene, la sua condizione sta progressivamente migliorando sia a livello psicologico che fisico.ha un. La questione è semplice. Per essere un attaccante nella squadra didevi avere una motivazione costante e la stessa felicità di giocare un minuto come di giocarne 90.ci sta dando tutto ciò che vogliamo da lui”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

