Moto2, Dalla Porta: 'Quest'anno dovrò ripartire da zero' (Di venerdì 26 febbraio 2021) In occasione della presentazione ufficiale del team Italtrans per la stagione 2021 del mondiale Moto2, Lorenzo Dalla Porta ha potuto parlare dello scorso anno, delle difficoltà incontrate e di che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) In occasione della presentazione ufficiale del team Italtrans per la stagione 2021 del mondiale, Lorenzoha potuto parlare dello scorso, delle difficoltà incontrate e di che ...

