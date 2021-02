(Di venerdì 26 febbraio 2021)- Scambio di maglie tra il Pallone d'Oro in carica Lukae l'Immacolata Alzano , club dell'omonimodi Alzano Lombardo, in provincia di, che organizzò nel 1997 il primo ...

sportli26181512 : Modric regala maglia a oratorio di Bergamo: Scambio di regali tra il centrocampista e l'Immacolata Alzano, club che… - ItaSportPress : Modric, che classe: dopo sfida con l'Atalanta regala maglia all'Immacolata Alzano e al suo oratorio -… -

Ultime Notizie dalla rete : Modric regala

Corriere dello Sport.it

Luca Buzzetti, compagno nelle giovanili locali dell'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, infatti ha regalato ala maglia del centenario dell'Immacolata, ricambiato dal giocatore, ...6,5: il Pallone d'Oro ancora in carica viene pressato da Freuler ma non perde l'orientamento,... a parte Mariano Diaz, chi lancia in campo non lo delude e Mendy gliun gol pesantissimo ...Luka Modric scambia la maglia con l'Immacolata Alzano: il croato vinse nell'oratorio di quest'ultima il suo primo trofeo ...Alzano Lombardo – Prima serve lo scarico al match winner Ferland Mendy, sullo schema dalla bandierina con Toni Kroos, per battere l’Atalanta nell’ottavo di andata di Champions. Poi, oplà, in ricordo d ...