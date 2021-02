La Roma rinuncia allo stadio a Tor di Valle: “Non sussistono più i presupposti” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco la nota ufficiale con cui la Roma rinuncia al progetto per lo stadio da realizzare a Tor di Valle, progetto che è stato al centro della presidenza Pallotta che ha recentemente venduto. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione. Il Consiglio di Amministrazione – dopo aver ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco la nota ufficiale con cui laal progetto per loda realizzare a Tor di, progetto che è stato al centro della presidenza Ptta che ha recentemente venduto. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni diCapitale, ha verificato che nonpiù iper confermare l’interesse all’utilizzo delloda realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione. Il Consiglio di Amministrazione – dopo aver ...

