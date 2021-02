Il Napoli affonda ed il capitano Lorenzo Insigne va a “C’è posta per te” Tifosi confusi e preoccupati

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021)del, sarà protagonista della serata televisiva di sabato. Ma ad attenderenon ci sarà una sfida di campionato. Ne tantomeno di coppa ché ilè stato eliminato da tutte le competizioni in Italia ed in Europa.sarà tra gli ospiti del popolarissimo show televisivo “C’èper te” condotto da Maria de Filippi (leggi di più) Nell’ultimo mese ilha visto sfumare tre dei quattro traguardi stagionali: ha perso la finale di SuperCoppa durante la qualeha fallito un calcio di rigore; è stato eliminato dall’Atalanta in Coppa Italia e dal Granada in Europa League. Pessimi risultati ...