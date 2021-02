Il Medio Oriente sulla Luna: la (propagandistica) sfida nello Spazio fra Turchia ed Emirati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sul palco del National Space Program introductory meeting tenuto ad Ankara il 9 febbraio 2021. Erdogan ha annunciato che nel 2023 il primo cittadino turco sarà inviato sulla Luna. Credit: ANSAIl governo di Ankara vuole inviare il primo cittadino turco nello Spazio attraverso una missione diretta sulla Luna entro il 2023, in occasione del 100esimo anniversario della Repubblica. La Turchia vuole tenersi alla pari con gli altri Paesi del vicino Oriente e con i concorrenti Paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi Uniti che hanno anche loro l’obiettivo di inviare sulla Luna il primo cittadino Emiratino. Ne abbiamo parlato con Emanuela Locci, autrice ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sul palco del National Space Program introductory meeting tenuto ad Ankara il 9 febbraio 2021. Erdogan ha annunciato che nel 2023 il primo cittadino turco sarà inviato. Credit: ANSAIl governo di Ankara vuole inviare il primo cittadino turcoattraverso una missione direttaentro il 2023, in occasione del 100esimo anniversario della Repubblica. Lavuole tenersi alla pari con gli altri Paesi del vicinoe con i concorrenti Paesi del Golfo, come gliArabi Uniti che hanno anche loro l’obiettivo di inviareil primo cittadinono. Ne abbiamo parlato con Emanuela Locci, autrice ...

