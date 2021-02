Il dramma di Alisson, non può andare al funerale del padre: “è disperato” (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ un momento durissimo per Alisson Becker, il portiere del Liverpool deve fare i conti con situazioni durissime dentro e fuori dal campo. Il rendimento dal punto di vista sportivo è in netto calo con l’estremo difensore protagonista di errori grossolani tra i pali. In più sta vivendo un dramma dal punto di vista personale: il padre José Agostinho è morto annegato nel laghetto vicino Lavras do Sul. La notizia ha ovviamente sconvolto il calciatore che non riuscirà a dare l’ultimo saluto a causa delle restrizioni per il Coronavirus. Il dramma di Alisson Il portiere Alisson ha tentato in tutti i modi di lasciare l’Inghilterra per raggiungere il Brasile ma non potrà salutare per le prossime volte il padre. L’estremo difensore non potrà partecipare al ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ un momento durissimo perBecker, il portiere del Liverpool deve fare i conti con situazioni durissime dentro e fuori dal campo. Il rendimento dal punto di vista sportivo è in netto calo con l’estremo difensore protagonista di errori grossolani tra i pali. In più sta vivendo undal punto di vista personale: ilJosé Agostinho è morto annegato nel laghetto vicino Lavras do Sul. La notizia ha ovviamente sconvolto il calciatore che non riuscirà a dare l’ultimo saluto a causa delle restrizioni per il Coronavirus. IldiIl portiereha tentato in tutti i modi di lasciare l’Inghilterra per raggiungere il Brasile ma non potrà salutare per le prossime volte il. L’estremo difensore non potrà partecipare al ...

