Il Cantante Mascherato 2: chi sono i concorrenti, chi vincerà? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Pappagallo Per la prima edizione de Il Cantante Mascherato l'identità dei concorrenti era stata fiutata in fretta e Teo Mammucari aveva iniziato presto la sua scalata alla vittoria perchè sì, c'era curiosità attorno al Leone, ma la maschera più amata era quella del Coniglio. Stavolta è diverso: non solo le identità di Pappagallo, Lupo, Farfalla e Orsetto sono ancora da indagare, ma anche fare un pronostico sul vincitore è difficile: se, infatti, la giuria propende per Farfalla e Lupo, il pubblico social sostiene molto gli altri due, dunque tutto potrebbe accadere. La finale di questa sera, nella quale torneranno anche i Baby Alieni Gigi e Ross e ci saranno i duetti con artisti "indagati", si aprirà con il risultato dello spareggio tra Farfalla e Orsetto, con conseguente svelamento di uno dei due e nomina di ...

