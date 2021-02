De Luca: “Avremo settimane difficili davanti a noi, tropi contagi: la Campania così non regge” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Il Governo nazionale ha deciso di aprire, chiudere, riaprire e richiudere. Questa filosofia ci porta puntualmente ad avere l’esplosione di contagio. Ormai ci siamo e dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie. Noi non ci fermeremo di fronte a queste decisioni, non ci assumeremo la responsabilità di far diffondere il contagio anche fra ragazzi di 10, 12 o 15 anni, costi quel che costi”. De Luca: “Avremo settimane difficili davanti a noi, così non reggiamo” Purtroppo in Campania i contagi continuano ad aumentare, una situazione che, come spiega il governatore Vincenzo De Luca, rischia seriamente di sferrare un serio ko alla regione. “Avremo settimane ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Il Governo nazionale ha deciso di aprire, chiudere, riaprire e richiudere. Questa filosofia ci porta puntualmente ad avere l’esplosione dio. Ormai ci siamo e dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie. Noi non ci fermeremo di fronte a queste decisioni, non ci assumeremo la responsabilità di far diffondere ilo anche fra ragazzi di 10, 12 o 15 anni, costi quel che costi”. De: “a noi,non reggiamo” Purtroppo incontinuano ad aumentare, una situazione che, come spiega il governatore Vincenzo De, rischia seriamente di sferrare un serio ko alla regione. “...

