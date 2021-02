Corea del Nord, i diplomatici russi tornano a casa su un carrello ferroviario (Video) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pyongyang, 26 feb – Otto dipendenti dell’ambasciata russa in Corea del Nord e le loro famiglie hanno impiegato 34 ore per lasciare il Paese: un viaggio a dir poco estenuante, che si è concluso spingendo bagagli e figli su un carrello ferroviario. Corea del Nord, i collegamenti e il Covid-19 I confini della Corea del Nord sono stati effettivamente bloccati per mesi come parte degli sforzi del regime di Kim Jong Un per tenere a bada il Covid-19, bloccando i pochi diplomatici che operano all’interno di Pyongyang. La compagnia aerea statale NordCoreana Air Koryo opera voli da Vladivostok nella russia orientale, ma anche quei voli sono stati sospesi da mesi. Il viaggio terminato col ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pyongyang, 26 feb – Otto dipendenti dell’ambasciata russa indele le loro famiglie hanno impiegato 34 ore per lasciare il Paese: un viaggio a dir poco estenuante, che si è concluso spingendo bagagli e figli su undel, i collegamenti e il Covid-19 I confini delladelsono stati effettivamente bloccati per mesi come parte degli sforzi del regime di Kim Jong Un per tenere a bada il Covid-19, bloccando i pochiche operano all’interno di Pyongyang. La compagnia aerea statalena Air Koryo opera voli da Vladivostok nellaa orientale, ma anche quei voli sono stati sospesi da mesi. Il viaggio terminato col ...

