Conte | “La politica deve perseguire un europeismo critico e non fideistico | non è una moda”

"C'è euforia per le professioni di fede 'europeiste' che si sono moltiplicate, in Italia, in queste ultime settimane, tanto più che alcune di queste sono giunte inopinate. Ma l'europeismo non è una moda. Il modo migliore per contrastare i ripiegamenti identitari è lavorare, con lungimirante concretezza, per rafforzare la credibilità e l'affidabilità della comune casa europea. Altrimenti, quando il vento cambierà e torneranno a spirare i venti nazionalisti, sarà molto complicato riuscire a contrastarli con la forza di soluzioni solide ed efficaci". È un passaggio della lectio magistralis che Giuseppe Conte ha tenuto all'Università di Firenze, dove è tornato dopo l'esperienza da presidente del Consiglio. "Dobbiamo essere ormai consapevoli che uno Stato nazionale, ove ripiegato su se stesso, non può essere in grado di rispondere alle ...

