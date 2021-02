Colesterolo alto: cereali e vegetali per abbassarlo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Colesterolo alto nel sangue: per abbassarlo la terapia parte dalla tavola. cereali, legumi e vegetali aiutano a ridurre i livelli di quello in eccesso Capita spesso di sentire parlare dei rischi legati all’eccesso di Colesterolo nel sangue. Ma cos’è esattamente il Colesterolo e che funzione ha all’interno del nostro corpo? Ne parla il professor Giulio Stefanini,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021)nel sangue: perla terapia parte dalla tavola., legumi eaiutano a ridurre i livelli di quello in eccesso Capita spesso di sentire parlare dei rischi legati all’eccesso dinel sangue. Ma cos’è esattamente ile che funzione ha all’interno del nostro corpo? Ne parla il professor Giulio Stefanini,… L'articolo Corriere Nazionale.

echetidevodire : @Maiuuu_01 Aspetta ma questi si mettono tipo a dire 'guarda io ho il colesterolo alto! Pure tu a piastrine però non sei messo bene amico!' - lucio22673283 : RT @tgjwsite: Colesterolo buono: 11 alimenti per aumentare il tuo colesterolo buono (HDL) 1Olio d’oliva 2Fagioli e legumi 3Cereali integral… - tgjwsite : Colesterolo buono: 11 alimenti per aumentare il tuo colesterolo buono (HDL) 1Olio d’oliva 2Fagioli e legumi 3Cereal… - ciassette : ??((Guarda??che son un po'ingrassato,ho colesterolo alto,ma nn è che mi sia rid8 così,eh!È la'faccia'di unMinion,ma s… - SensoDiNausea : @mignoloeprof @valy_s @ZombieBuster5 @G23Mld @BagueraDaniela @BarbaraRaval @Pinzie @livedisagree1 È come dare come… -