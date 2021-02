Campidoglio: parcheggio via Giulia, al via lavori per sistemazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Sono partiti i lavori per la sistemazione superficiale del parcheggio di via Giulia, nel centro storico di Roma. La ditta concessionaria del parcheggio si occupera’ della costruzione del muro di recinzione e del giardino in stile barocco previsto sopra la struttura, mentre al Municipio I saranno invece affidati i lavori relativi al completamento delle opere esterne. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. “L’avvio di questo cantiere e’ il coronamento di un lungo percorso per restituire decoro e bellezza a uno spazio importante in una zona di grande valore storico e architettonico. Saniamo cosi’ una ferita aperta da anni, dopo aver sbloccato definitivamente il progetto rimasto fermo a causa di inefficienze e lungaggini burocratiche”, dichiara la sindaca di Roma, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Sono partiti iper lasuperficiale deldi via, nel centro storico di Roma. La ditta concessionaria delsi occupera’ della costruzione del muro di recinzione e del giardino in stile barocco previsto sopra la struttura, mentre al Municipio I saranno invece affidati irelativi al completamento delle opere esterne. Cosi’ in un comunicato il. “L’avvio di questo cantiere e’ il coronamento di un lungo percorso per restituire decoro e bellezza a uno spazio importante in una zona di grande valore storico e architettonico. Saniamo cosi’ una ferita aperta da anni, dopo aver sbloccato definitivamente il progetto rimasto fermo a causa di inefficienze e lungaggini burocratiche”, dichiara la sindaca di Roma, ...

