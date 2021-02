Bozza Nuovo Dpcm Draghi, novità marzo 2021: le misure per spostamenti, seconde case, ristoranti e palestre (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mancano sempre meno giorni alla “scadenza” dell’ultimo Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio scorso. Cosa cambierà dal 5 marzo? Il neo Governo Draghi è al lavoro per pianificare – con largo anticipo rispetto a come eravamo stati abituati – le misure restrittive valide dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua compresa. Leggi anche: Roma e il Lazio in zona arancione da lunedì 1 marzo 2021? Gli ultimi aggiornamenti: contagi Covid in aumento «Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul Nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani (oggi, ndr), con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima Bozza del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mancano sempre meno giorni alla “scadenza” dell’ultimoentrato in vigore il 16 gennaio scorso. Cosa cambierà dal 5? Il neo Governoè al lavoro per pianificare – con largo anticipo rispetto a come eravamo stati abituati – lerestrittive valide dal 6al 6 aprile, Pasqua compresa. Leggi anche: Roma e il Lazio in zona arancione da lunedì 1? Gli ultimi aggiornamenti: contagi Covid in aumento «Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sulprovvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani (oggi, ndr), con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5, una primadel ...

