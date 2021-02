“Basta trattarli da schiavi, i riders sono cittadini” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Corrono per le città, al centro come in periferia, in bici e in moto, sono giovani e meno giovani che sfidano il tempo più veloci della luce, devono cronometrare le consegne a domicilio, devono soddisfare la qualità del servizio e schivare i rischi dei tanti malintenzionati che trovano sui loro percorsi. Questi sono i riders. sono oltre 60 mila, ed è di ieri la notizia che dovranno essere contrattualmente regolarizzati e tutelati. sono le principali aziende di delivery (Foodinho-Glovo, Uber Eats Italy, Just Eat Italy e Deliveroo) a cui è stata contestata anche un’ammenda di 773milioni di euro. Avranno 90 giorni per sanare e assumere questi lavoratori. Il procuratore di Milano Francesco Greco illustrando i risultati dell’inchiesta, senza mezze parole ha detto: “Basta trattare i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Corrono per le città, al centro come in periferia, in bici e in moto,giovani e meno giovani che sfidano il tempo più veloci della luce, devono cronometrare le consegne a domicilio, devono soddisfare la qualità del servizio e schivare i rischi dei tanti malintenzionati che trovano sui loro percorsi. Questioltre 60 mila, ed è di ieri la notizia che dovranno essere contrattualmente regolarizzati e tutelati.le principali aziende di delivery (Foodinho-Glovo, Uber Eats Italy, Just Eat Italy e Deliveroo) a cui è stata contestata anche un’ammenda di 773milioni di euro. Avranno 90 giorni per sanare e assumere questi lavoratori. Il procuratore di Milano Francesco Greco illustrando i risultati dell’inchiesta, senza mezze parole ha detto: “trattare i ...

