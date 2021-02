Alvaro Morata salta Verona-Juve | le sue condizioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021)non prenderà parte al match di campionato, in programma sabato 27 febbraio alle 20.45 allo stadio Bentegodi, trantus a causa di una infezione virale che gli impedisce da giorni di allenarsi.: come sta e quando rientrerà in campo? Il centravanti bianconero sta convivendo da giorni con una stranissima forma virale, denominata “citomegalomavirus”, che, pur non producendo alcun sintomo, è in grado di rimanere a lungo nell’organismo di un essere umano una volta contratto e di riattivarsi appena il sistema immunitario si indebolisce. Comunquedovrebbe tornare in gruppo da lunedì per la ripresa degli allenamenti. Un ulteriore problema per il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, già costretto a fare la conta degli ...