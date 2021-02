VIDEO – Il record di Danilo Gallinari | dieci triple e 38 punti per l’azzurro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella notte NBA si è visto il migliordella stagione. Una serata daper, autentico trascinatore dei suoi Atlanta Hawks nel successo sui Boston Celtics per 127-112. Il Gallo ha chiuso con 38a referto e soprattutto 10, stabilendo un nuovoper Atlanta, visto che il precedente apparteneva ad una leggenda degli Hawks come Steve Smith (nove). Queste le parole dialla fine della partita: “Poter entrare nella storia è fantastico naturalmente sono molto contento per il, ma sono ancora più felice per averlo realizzato in una partita che abbiamo vinto. Dopo i problemi legati alla caviglia e le restrizioni sul mio minutaggio adesso sto bene. Quando ho capito che sarebbe stata ...

