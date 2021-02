UNC | non basta il bonus sociale bollette da luglio | serve un regime transitorio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Arera ha ricordato oggi che scatta in automatico il riconoscimento deisociali di sconto per ledi acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico, precisando al contempo che nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni (2021) saranno avviate a. “Non! Le famiglie in difficoltà non possono attendere ilfino a, anche se poi riceveranno gli arretrati da gennaio”, ha affermato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Dato che non si è ancora pronti per far partire questo automatismo,un“, ha aggiunto Vignola. “Le famiglie sono rimaste ...