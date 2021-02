"Un altro stupro a Ibiza", resta in carcere Genovese (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Il timore, alle feste di Alberto Genovese, era che qualcuno "finisse in overdose" perché le ragazze erano "drogate fino al midollo" e lui voleva che tutti coloro che gli ruotavano attorno fossero "drogati come lui". Soprattutto le donne. Tutto ai party dell'imprenditore era estremo, anche il sesso, spinto fino al punto che le ragazze erano stordite e non ricordavano più quello che era successo loro. Fatti di questo tipo non più in un solo caso - quello ormai noto del 10 ottobre per cui Genovese è già in carcere - ma anche in un'altra occasione. A decidere la nuova misura cautelare nei suoi confronti per un altro stupro, dopo indagini della Squadra mobile di Milano diretta da Marco Calì, è stato il gip di Milano, Tommaso Perna, che lo ha scritto nell'ordinanza - notificata questo pomeriggio - in ... Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Il timore, alle feste di Alberto, era che qualcuno "finisse in overdose" perché le ragazze erano "drogate fino al midollo" e lui voleva che tutti coloro che gli ruotavano attorno fossero "drogati come lui". Soprattutto le donne. Tutto ai party dell'imprenditore era estremo, anche il sesso, spinto fino al punto che le ragazze erano stordite e non ricordavano più quello che era successo loro. Fatti di questo tipo non più in un solo caso - quello ormai noto del 10 ottobre per cuiè già in- ma anche in un'altra occasione. A decidere la nuova misura cautelare nei suoi confronti per un, dopo indagini della Squadra mobile di Milano diretta da Marco Calì, è stato il gip di Milano, Tommaso Perna, che lo ha scritto nell'ordinanza - notificata questo pomeriggio - in ...

