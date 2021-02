TBT Throwback Thursday in Serie | Alla riscoperta di… FEUD su Disney+

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 25 febbraio 2021)in(ri)scoperta di…: Bette and Joan Nuovo appuntamento 2021 con la rubrica settimanale di Dituttounpop che fa un tuffo nel passato, dedicatadi drama e comedy più o meno “storici”, ma anche del passato recente, che arrivano in catalogo sui vari servizi streaming o anche piccole grandi chicche seriali e che quindi potrete recuperare con delle belle maratone di binge watching. Stavolta tocca a: Bette and Joan.: Bette and Joan, Susan and Jessica “s are never about hate, they are about pain” Oramai lo sanno anche i muri che dal 23 febbraio è arrivato Star il nuovo brand all’interno di. Ne approfittiamo, dato ...