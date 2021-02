Sei Regioni verso l' arancione Scatta l' allarme in 41 province

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Valentina Dardari Sono Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. La zona metropolitana di Bologna è diventatascuro I dati continuano a peggiorare e adesso seirischiano di entrare nella zonadalla prossima settimana. Da adesso infatti, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza e ribadito oggi dalla neo ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini, l’ordinanza cambierà giorno: entrerà infatti in vigore dal lunedì e non più dalla domenica. Leche rischiano l'Sono sei leche rischiano di entrare in fasciae sono Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. Il Piemonte ha già reso noto che adotterà misure restrittive, mentre le altre ancora ...

repubblica : Covid, sei Regioni rischiano la zona arancione: restrizioni da lunedì: A rischio anche la zona metropolitana di Bol… - eziomauro : Covid, sei Regioni rischiano la zona arancione: restrizioni da lunedì - edavid57edavid : RT @repubblica: Covid, sei Regioni rischiano la zona arancione: restrizioni da lunedì: A rischio anche la zona metropolitana di Bologna che… - GPeppe34N : RT @Libero_official: Sei Regioni rischiano di diventare arancioni a partire da lunedì prossimo, mentre intere province potrebbero passare a… - messveneto : Covid, sei Regioni rischiano la zona arancione. Monitoraggio Agenas: in Fvg superata la soglia delle terapie intens… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei Regioni

la Repubblica

L'Emilia - Romagna oltre quota 2.000 nuovi casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 2.092 casi di Covid in piu' rispetto a ieri (861 sono asintomatici) su ...in ...I numeri dei contagi stanno crescendo e di conseguenzarischiano di diventare arancioni a partire dalla prossima settimana , dato che i ministri Speranza e Gelmini hanno chiarito che le ...Nel 2020, con ben 2.353.932 voti, gli italiani hanno voluto dimostrare il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano: il miglior risultato di sempre per il censimento del FAI. Una pa ...UDINE. La variante inglese è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia. Clinici e studiosi temono che, come ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in cinque ...