Restauro a Pompei | altro tesoro sottratto al tempo

(Di giovedì 25 febbraio 2021): unprezioso gioiello si aggiunge ai suoi tesori. Restaurato l’affresco nelle mura del giardino della casa dei Ceii. Come racconta la Dott.ssa Stefania Giudice, responsabile del procedimento di, nonchè direttore dei lavori del Parco archeologico di. Patrimonio dell’Umanità Ad ognil’umanità si riappropria di un

Agenzia_Ansa : A Pompei concluso il restauro dell'affresco della Casa dei Ceii. Torna al suo splendore il grande dipinto del giard… - isulanabianchi : RT @artribune: Pompei: concluso il restauro del grande affresco della Casa dei Ceii - Gioia_13 : RT @Agenzia_Ansa: A Pompei concluso il restauro dell'affresco della Casa dei Ceii. Torna al suo splendore il grande dipinto del giardino #A… - robertozoppi68 : RT @artribune: Pompei: concluso il restauro del grande affresco della Casa dei Ceii - kospeti : RT @artribune: Pompei: concluso il restauro del grande affresco della Casa dei Ceii -

Ultime Notizie dalla rete : Restauro Pompei

... realizzata con frammenti di anfore posti di taglio (perpendicolarmente alle superfici) secondo una tecnica greca che atrova solo un altro confronto nella casa della Caccia Antica. La domus, ...... invece che andare a Bressanone dove mi avevano assegnato: ero appassionato di archeologia,... Realizzai a mano un pannello di 24 per 12, per rivestire Palazzo Geremia durante il, su ...Ma non resti a bocca aperta quando vedi la bellezza dopo il restauro a Pompei del giardino dei Ceii? Ottimo lavoro dei restauratori italiani ...Torna al suo splendore il grande affresco del giardino della Casa dei Ceii al termine di un importante restauro sugli L'articolo ...