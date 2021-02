Prove tecniche del fai - da - te per produrre le dosi in Italia: confronto ministero - aziende farmaceutiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bisogna riconvertire gli impianti o costruire ex novo i bioreattori necessari, occuparsi di trasferimento tecnologico e formazione. I tempi vanno dai 4 ai 12 mesi. possibili siti in Veneto Lazio e ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bisogna riconvertire gli impianti o costruire ex novo i bioreattori necessari, occuparsi di trasferimento tecnologico e formazione. I tempi vanno dai 4 ai 12 mesi. possibili siti in Veneto Lazio e ...

fabfazio : Prove tecniche con Seattle... @BillGates sta tornando a @chetempochefa @RaiTre #ctcf h.20:00 - Inconsapevole2 : Ho imparato a detestare con stile a tutto quello che non mi piace rispondo 'sai non riesco ad apprezzare perché non… - zucconiluca : Prove tecniche di normalità: andare a prendere un libro in biblioteca ???? - SilvanaBuonoco2 : @sbonaccini @msgelmini Stai facendo le prove tecniche? - Laura6976 : RT @soulista: Prove tecniche di primavera Venezia -