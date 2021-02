Pressing di Draghi al'Ue: "Accelerare sui vaccini" (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato "molto schietto" nel suo primo intervento da premier al vertice in videoconferenza dell'Ue. Ha tracciato una linea chiara e concreta: Accelerare sui vaccini, mettere alle strette le aziende che non rispettano i contratti bloccando loro l'export e favorire un approccio comune sui test. "Per rallentare la corsa delle mutazioni occorre aumentare le vaccinazioni. Serve un'azione coordinata a livello europeo, rapida e trasparente", ha esortato. Tra le proposte che ha avanzato Draghi per dare una spinta alla campagna vaccinale vi è anche la "possibilità di dare priorità alle prime dosi alla luce della recente letteratura scientifica". Ma è stato netto sull'essere rigorosi contro le aziende farmaceutiche che vengono meno alle loro obbligazioni contrattuali. "Le ... Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, è stato "molto schietto" nel suo primo intervento da premier al vertice in videoconferenza dell'Ue. Ha tracciato una linea chiara e concreta:sui, mettere alle strette le aziende che non rispettano i contratti bloccando loro l'export e favorire un approccio comune sui test. "Per rallentare la corsa delle mutazioni occorre aumentare le vaccinazioni. Serve un'azione coordinata a livello europeo, rapida e trasparente", ha esortato. Tra le proposte che ha avanzatoper dare una spinta alla campagna vaccinale vi è anche la "possibilità di dare priorità alle prime dosi alla luce della recente letteratura scientifica". Ma è stato netto sull'essere rigorosi contro le aziende farmaceutiche che vengono meno alle loro obbligazioni contrattuali. "Le ...

