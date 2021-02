Pd: Zingaretti, 'partito che si batte di più per donne, non siamo all'anno zero' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Raccolgo le polemiche e anche la delusione come occasione per intensificare la nostra battaglia, non solo con le parole, su una direzione di marcia che abbiamo intrapreso da tempo. Possiamo rivendicare di essere il partito politico che si batte con più forza perché spazi, diritti e energie delle donne siano valorizzati a pieno come condizione indispensabile di giustizia per tutti". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "siamo l'unico partito che ha posto tema di genere a base di un nuovo modello di sviluppo del paese, un impegno più che mai necessario non tanto o solo per le donne, ma per l'Italia" e Zingaretti ricorda di essere diventato segretario dopo un periodo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Raccolgo le polemiche e anche la delusione come occasione per intensificare la nostra battaglia, non solo con le parole, su una direzione di marcia che abbiamo intrapreso da tempo. Posrivendicare di essere ilpolitico che sicon più forza perché spazi, diritti e energie dellesiano valorizzati a pieno come condizione indispensabile di giustizia per tutti". Lo dice il segretario Nicolaalla Direzione del Pd. "l'unicoche ha posto tema di genere a base di un nuovo modello di sviluppo del paese, un impegno più che mai necessario non tanto o solo per le, ma per l'Italia" ericorda di essere diventato segretario dopo un periodo in ...

