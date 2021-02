Pd, Delrio: “Zingaretti si dimette? Mi ha detto non è vero” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se è vero che Nicola Zingaretti vuole dimettersi alla prossima assemblea Pd di marzo? “No, ci ho parlato un’ora fa e mi ha detto di no, che non è vero”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. Cosa le ha detto il segretario di preciso? “A me ha detto che non è vera questa cosa, che stiamo semplicemente discutendo perché siamo in una fase nuova”, risponde Delrio. Poi, sul tweet di Zingaretti a sostegno di Barbara D’Urso e del suo programma: “Mi piace quando la gente dice quello che pensa, se Nicola lo pensava ha fatto bene, non verrà certo giudicato per questo ma per il suo lavoro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se èche Nicolavuolersi alla prossima assemblea Pd di marzo? “No, ci ho parlato un’ora fa e mi hadi no, che non è”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Pd alla Camera Graziano. Cosa le hail segretario di preciso? “A me hache non è vera questa cosa, che stiamo semplicemente discutendo perché siamo in una fase nuova”, risponde. Poi, sul tweet dia sostegno di Barbara D’Urso e del suo programma: “Mi piace quando la gente dice quello che pensa, se Nicola lo pensava ha fatto bene, non verrà certo giudicato per questo ma per il suo lavoro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

