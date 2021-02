Parco delle Biancane protagonista di #Thisweeksgoodnews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Energia geotermica: il Parco delle Biancane è il grande protagonista della campagna di GEOENVI #Thisweeksgoodnews Il Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, che fa parte della rete europea dei geoparchi affiliata all’UNESCO, è il protagonista delle “Buone notizie della settimana” nell’ambito della campagna di GEOENVI #Thisweeksgoodnews. GEOENVI è il progetto europeo, finanziato nell’ambito di Horizon 2020, che ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Energia geotermica: ilè il grandedella campagna di GEOENVIIldi Monterotondo Marittimo, che fa parte della rete europea dei geoparchi affiliata all’UNESCO, è il“Buone notizie della settimana” nell’ambito della campagna di GEOENVI. GEOENVI è il progetto europeo, finanziato nell’ambito di Horizon 2020, che ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo… L'articolo Corriere Nazionale.

fattoquotidiano : NON SOLO GORILLA Dall’inizio del 2021 sono già sei i ranger assegnati alla protezione dell’enorme parco congolese d… - Ale_CNCC : RT @lerbobuono: Ero al parco che piangevo tranquillo sulla panchina col viso coperto dalle mani quando mi si avvicina una guardia giurata e… - aanddrreaa : RT @francescocipe: Da domani inizio a tornare a correre e poi mi spamparazzo al sole sul terrazzone. Sperava nella riapertura delle palestr… - burrofuso1234 : @MartinKeufaver @RibModerato my friend, me ne sono sempre sbattuto delle opinioni dei ristoratori. Ma se pensano di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Il Parco archeologico di Pompei partecipa alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare, con l'illuminazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco delle Luoghi del Cuore, Sammezzano secondo in Italia ... di seguito i primi cinque: - al 1° posto la Ferrovia Cuneo - Ventimiglia - Nizza - al 2° posto il Castello e Parco di Sammezzano - al 3° posto il Castello di Brescia - al 4° posto la Via delle ...

La Polizia locale arresta tre spacciatori al Novi Sad di Modena Decisiva, per poter agire in maniera tempestiva, è stata l'analisi delle telecamere di videosorveglianza comunali attive nel parco, che, come è successo anche negli episodi più recenti, permettono di ...

Geotermia: il Parco delle Biancane protagonista di una campagna Grosseto Notizie Anche le Terme di Telese sito per vaccinazioni anti-covid Partita ieri da Telese Terme la vaccinazione per gli operatori della scuola del Sannio, proseguirà nella cittadina termale nei prossimi giorni anche sfruttando gli spazi del parco delle Terme. La stru ...

Parco del Taburno, il presidente: “Pronti a candidatura Unesco per trainare il Sannio” “Da quando sono diventato presidente, circa due anni, l’obiettivo e’ sicuramente quello di far uscire l’ente parco da un commissariamento lungo dieci anni e di farlo tornare alla normalita’ sia sul fr ...

... di seguito i primi cinque: - al 1° posto la Ferrovia Cuneo - Ventimiglia - Nizza - al 2° posto il Castello edi Sammezzano - al 3° posto il Castello di Brescia - al 4° posto la Via...Decisiva, per poter agire in maniera tempestiva, è stata l'analisitelecamere di videosorveglianza comunali attive nel, che, come è successo anche negli episodi più recenti, permettono di ...Partita ieri da Telese Terme la vaccinazione per gli operatori della scuola del Sannio, proseguirà nella cittadina termale nei prossimi giorni anche sfruttando gli spazi del parco delle Terme. La stru ...“Da quando sono diventato presidente, circa due anni, l’obiettivo e’ sicuramente quello di far uscire l’ente parco da un commissariamento lungo dieci anni e di farlo tornare alla normalita’ sia sul fr ...