Navalny | Amnesty gli revoca lo status di “prigioniero di coscienza” Esperto | “Attivisti usati dal Cremlino per screditarlo”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 23 febbraio, Giorno del difensore della Patria, festività che celebra l’esercito russo, ilha avuto un motivo in più per festeggiare. La direttrice della rete filogovernativa RT Margarita Simonyan si è congratulata su Twitter con i “connazionali” per la decisione diInternational dire all’oppositore Alexejlodi “di”. L’organizzazione aveva definito il politico “di” dopo il suo ritorno in Russia e il successivo arresto il 17 gennaio, dichiarando che il principale rivale del presidente russo Vladimir Putin “è stato privato della libertà per il suo attivismo politico pacifico e per aver esercitato il diritto alla libertà di parola”. Ma ha dovuto fare ...

salfasanop : RT @jacopo_iacoboni: La campagna di disinformazione coordinata a cui Amnesty ha ceduto, ritirando lo status di “prigioniero di coscienza” a… - Bohriz : RT @jacopo_iacoboni: La campagna di disinformazione coordinata a cui Amnesty ha ceduto, ritirando lo status di “prigioniero di coscienza” a… - castell32082033 : RT @jacopo_iacoboni: La campagna di disinformazione coordinata a cui Amnesty ha ceduto, ritirando lo status di “prigioniero di coscienza” a… - ArikBriscuso : RT @jacopo_iacoboni: La campagna di disinformazione coordinata a cui Amnesty ha ceduto, ritirando lo status di “prigioniero di coscienza” a… - bellaotero82 : RT @jacopo_iacoboni: La campagna di disinformazione coordinata a cui Amnesty ha ceduto, ritirando lo status di “prigioniero di coscienza” a… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Amnesty

Agenzia ANSA

international ha revocato ad Alexeilo status di 'prigioniero di coscienza' per alcuni discorsi pronunciati più di dieci anni fa. Cheabbia flirtato con partiti nazionalisti è ...Quanto al nazionalismo che, pur avendo cambiato toni, non ha mai rinnegato,esclude di poter contestualizzare le posizioni degli attivisti "alla situazione culturale dei singoli Paesi"..."C'è angoscia per i troppi uomini invaghiti dal denaro, che tramano la morte del fratello", ha detto il vicario del Papa, il cardinale Angelo... Nell'inverno del 2019 chiedemmo alla Cei di stabilire, ...L’organizzazione internazionale che si occupa dei diritti umani Amnesty International ha emesso un comunicato in cui afferma di non considerare più Alexei Navalny come prigioniero di coscienza, second ...