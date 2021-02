Napoli, Gattuso: “Quarto posto ancora possibile. Granada? Ha perso tempo…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli non riesce nella rimonta disperata. Gli azzurri vengono eliminati ai sedicesimi di Europa League dal Granada e rischiano di vivere una stagione estremamente negativa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e i passi falsi in campionato.caption id="attachment 1077093" align="alignnone" width="3500" Gattuso (getty images)/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza questo risultato ai microfoni di Sky Sport: "Non è mancato nulla di particolare. Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi, dopo un tiro che è rimpallato. Dobbiamo essere orgogliosi e rammaricati allo stesso tempo. Chi ci rappresenta si deve far rispettare un po' di più perché in questi giorni ne ho viste di cotte di crude. Se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilnon riesce nella rimonta disperata. Gli azzurri vengono eliminati ai sedicesimi di Europa League dale rischiano di vivere una stagione estremamente negativa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e i passi falsi in campionato.caption id="attachment 1077093" align="alignnone" width="3500"(getty images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gennaroanalizza questo risultato ai microfoni di Sky Sport: "Non è mancato nulla di particolare. Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi, dopo un tiro che è rimpallato. Dobbiamo essere orgogliosi e rammaricati allo stesso tempo. Chi ci rappresenta si deve far rispettare un po' di più perché in questi giorni ne ho viste di cotte di crude. Se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il ...

