Museo Zoologia | fino al 27 giugno mostra ‘La Via delle Api’

Roma – Allestita al Museo Civico di Zoologia dal 25 febbraio al 27 giugno 2021, la mostra La Via delle Api vuole essere un percorso attraverso il mondo delle api e i loro prodotti. La mostra e' a cura di Massimo Capula, Carla Marangoni, con la progettazione di Paola Marzoli ed e' realizzata in collaborazione con il Gruppo Api Sparse – A.P.S. in apicoltura e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana "M. Aleandri" di Roma. L'esposizione e' promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l'organizzazione di Ze'tema Progetto Cultura. Per i possessori della MIC Card l'ingresso al Museo e' gratuito.

