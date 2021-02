MOVIOLA – Milan-Stella Rossa, fallo di mano di Gobeljic, rigore e gol di Kessie (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Milan è in vantaggio. Nel match contro la Stella Rossa, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021, i rossoneri trovano subito la via del gol grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di mano abbastanza netto e scomposto di Gobeljic. L’arbitro non fischia in diretta, viene richiamato al Var e non può far altro che indicare il dischetto. La mano è larga, scomposta: Kessie dagli undici metri non sbaglia. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilè in vantaggio. Nel match contro la, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021, i rossoneri trovano subito la via del gol grazie ad un calcio diconcesso per undiabbastanza netto e scomposto di. L’arbitro non fischia in diretta, viene richiamato al Var e non può far altro che indicare il dischetto. Laè larga, scomposta:dagli undici metri non sbaglia. In alto ildel gol. SportFace.

