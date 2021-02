“Mediocre e senza contenuti” Uomini e Donne | Gemma Galgani torna parlare di Giorgio Manetti | demolito senza pietà

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story e di una notte di passione con Maurizio… Ma è tutto da vedere”. Un attacco durissimo che risale a pochi mesi fa quello di, prima che il rapporto trae Maurizio precipitasse. Lo aveva fatto della colonne del settimanale Nuovo. E non si era fermato non credendo chesia in cerca d’amore. “Non sta a me dirlo – ha fatto sapere a “Nuovo” – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”. E aveva aggiunto: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo ...