Live Napoli-Granada 1-0 Zielinski sigla il vantaggio dopo 3' !

MondoNapoli : LIVE - Goooool! Napoli in vantaggio! Zielinski - - UEFAcom_it : ZIELINSKI! ?? SEGUI Napoli-Granada con il nostro LIVE ?? - MondoNapoli : LIVE - Fischio d'inizio, comincia Napoli-Granada, c'è un infortunio in allenamento per gli spagnoli -… - SkySport : Il Napoli a caccia della rimonta: LIVE la sfida contro il Granada - UEFAcom_it : SI PARTE! ?? SEGUI Napoli-Granada con il nostro LIVE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

- GRANADA 0 - 0(3 - 4 - 1 - 2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso GRANADA (4 - 3 - 3): Rui Silva; Foulquier, ...Ilcerca l'impresa. La squadra di Gattuso deve recuperare la sconfitta per 2 - 0 maturata all'andata contro il Granada per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League . Una ...Il Napoli spera in una remutada contro il Granada allo stadio Maradona per accedere agli ottavi di Europa League. Rino Gattuso pensa a un nuovo medulo, il 3-4-1-2, per poter compensare alla corposa em ...Entra nel vivo l'Europa League con il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. In ...