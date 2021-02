Lega | Settecamini | cittadini costretti a pagarsi sicurezza privata

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “I recenti, gravissimi, episodi di illita’ a, nel IV Municipio, hannoad organizzare laautofinanziata. Tutto questo a causa della chiusura della caserma dei carabinieri di via Rubellia n.6, avvenuta nel 2018 con la complicita’ del Comune di Roma, che non e’ stato in grado ne’ di intervenire preventivamente sui locali deteriorati che la ospitavano ne’ di trovare una soluzione alternativa”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani dellaSalvini Premier. “I residenti disubiscono furti e danneggiamenti continui alle proprie auto nei box condominiali e lungo le pubbliche vie. Inascoltate peraltro appaiono le denunce e gli appelli dei ...