Juventus | perdita di 113 | 7 milioni di euro in secondo semestre 2020

(Teleborsa) – La Juventus chiude il primo semestre dell'esercizio 2020/2021 (l'esercizio non coincide con l'anno solare, ma con il periodo 1° luglio-30 giugno, quello di svolgimento della stagione sportiva) con una perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 50,3 milioni del primo semestre dell'esercizio precedente. L'incremento della perdita, sottolinea la società, è imputabile a minori ricavi per 64 milioni di euro (-19,9%), correlati a minori proventi da gestione diritti da calciatori (55 milioni) e agli effetti della pandemia sui ricavi da gare e vendite di prodotti e licenze (39 milioni complessivi).

