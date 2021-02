Giorgia Meloni difende ByoBlu, uno dei ”super diffusori” di fake sul Covid, dalle limitazioni su YouTube (Di giovedì 25 febbraio 2021) Di ByoBlu vi avevamo recentemente parlato: la testata che Giorgia Meloni difende pubblicamente sul suo profilo Twitter è stata prima limitata da YouTube – che ha oscurato il canale – e adesso, come già la redazione aveva percepito nell’aria, le è stata tolta la pubblicità e sono stati sospesi tutti gli abbonamenti. ByoBlu nasce come canale YouTube nel 2014 per poi progredire sul web e arrivare ad essere trasmessa tramite digitale terrestre nelle tv di varie regioni italiane. Il fondatore è Claudio Messora, precedentemente consulente per la comunicazione per il Movimento 5 Stelle – con Casaleggio che lo caccia nel 2014 – e collaboratore per un blog su Il Fatto Quotidiano – non risulta nessun post dal 2013 -. LEGGI ANCHE >>> YouTube ha limitato ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Divi avevamo recentemente parlato: la testata chepubblicamente sul suo profilo Twitter è stata prima limitata da– che ha oscurato il canale – e adesso, come già la redazione aveva percepito nell’aria, le è stata tolta la pubblicità e sono stati sospesi tutti gli abbonamenti.nasce come canalenel 2014 per poi progredire sul web e arrivare ad essere trasmessa tramite digitale terrestre nelle tv di varie regioni italiane. Il fondatore è Claudio Messora, precedentemente consulente per la comunicazione per il Movimento 5 Stelle – con Casaleggio che lo caccia nel 2014 – e collaboratore per un blog su Il Fatto Quotidiano – non risulta nessun post dal 2013 -. LEGGI ANCHE >>>ha limitato ...

