Gattuso | “Arbitraggio discutibile | abbiamo giocato poco Chi ci rappresenta deve farsi rispettare”

HCE__ : RT @napolista: #Gattuso: «Se una squadra italiana si permette di fare quello che hanno fatto loro ci massacrano sui giornali» Il tecnico c… - napolista : #Gattuso: «Se una squadra italiana si permette di fare quello che hanno fatto loro ci massacrano sui giornali» Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Arbitraggio

Maè ottimista per il futuro del suo Napoli. "Anche stasera abbiamo preso un gol assurdo, ... Parlo die di rispetto verso le squadre italiane. Nel primo tempo abbiamo giocato solo ...Classifiche e risultati Serie Anon parla, Napoli in silenzio stampa dopo il ko 29 MINUTI ... Il Real Madrid' Serie A Gasperini non ci sta dopo il rosso: 'pesantissimo' UN ORA FA ...Vittoria senza gloria per il Napoli, un 2-1 contro il Granada che non basta per superare il turno in Europa League. Gennato Gattuso, tecnico azzurro da tempo al ...Dopo l'eliminazione, il tecnico azzurro vede il bicchiere mezzo pieno: "Siamo stati propositivi, ci mancano solo uomini ed energie che torneranno". E bacchetta il Granada: "Nel primo tempo non si è gi ...