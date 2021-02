Gaia: dopo Amici il palco dell’Ariston. Nel brano in gara “Cuore Amaro” il calore della sua America Latina (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gaia debutterà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2021 partecipando alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “CAMPIONI” con il brano “Cuore Amaro” (Sony Music Italy), già disponibile in presave e preadd. Musica e testo sono di Gaia Gozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Il “Cuore Amaro” è il Cuore della cantautrice, è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno perché sono quelli che le stanno ... Leggi su domanipress (Di giovedì 25 febbraio 2021)debutterà per la prima volta sulnel 2021 partecipando alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “CAMPIONI” con il” (Sony Music Italy), già disponibile in presave e preadd. Musica e testo sono diGozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Il “” è ilcantautrice, è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno perché sono quelli che le stanno ...

