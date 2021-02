Draghi sceglie Gabrielli: un super-poliziotto alla guida dell’intelligence (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mario Draghi ha scelto il comandante della Polizia Franco Gabrielli come nuovo titolare dell’autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, sciogliendo così a poche settimane dall’inizio del suo mandato di governo il nodo intelligence che aveva accompagnato la fase terminale del governo Conte II. Niente riconferma, dunque, per l’ambasciatore Pietro Benassi, nominato nel ruolo da Conte a gennaio, e al contempo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 febbraio 2021) Marioha scelto il comandante della Polizia Francocome nuovo titolare dell’autorità delegatasicurezza della Repubblica, sciogliendo così a poche settimane dall’inizio del suo mandato di governo il nodo intelligence che aveva accompagnato la fase terminale del governo Conte II. Niente riconferma, dunque, per l’ambasciatore Pietro Benassi, nominato nel ruolo da Conte a gennaio, e al contempo InsideOver.

danieledv79 : RT @AgostinisV: Quando sceglie Draghi abbiamo la competenza e il rigore, quando scelgono i partiti per la gran parte abbiamo degli incapaci… - itsaudade : RT @AgostinisV: Quando sceglie Draghi abbiamo la competenza e il rigore, quando scelgono i partiti per la gran parte abbiamo degli incapaci… - AgostinisV : Quando sceglie Draghi abbiamo la competenza e il rigore, quando scelgono i partiti per la gran parte abbiamo degli incapaci #sottosegretari - EnricoAramu77 : @bisciaz Piccola nota: i sottosegretari, non li sceglie Draghi La nomina dei sottosegretari e dei ministri, è su ba… - PrimoPartito : RT @vitalbaa: @i_dellac @RobertoPorta7 Quindi una personalità di spessore come Draghi, responsabile della nomina di ministri e sottosegreta… -