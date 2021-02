Dormi con i calzini? Allora c’è una cosa che devi assolutamente sapere (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alice Torri Può portare a far litigare una coppia e c’è chi proprio non lo sopporta. Sull’andare a Dormire con i calzini si potrebbe aprire un dibattito e in alcuni casi è un vero e proprio stigma. Al cospetto di quella che per molti è un’abitudine irrinunciabile, c’è chi ritiene che spenga la passione, chi pensa che non sia igienico e chi antiestetico. Dell’annosa questione si è fatto anche uno studio scientifico che ha portato alla conclusione che indossare le calze può aiutare a Dormire meglio. Vediamo perché. Secondo un articolo intitolato “Why Socks Help You Sleep Better” di Dave Ross, tutto ruota intorno alla temperatura corporea. Normalmente intorno tra i 36 e i 37 °C, di notte questo valore si abbassa fino a un grado o un grado e mezzo. Una diminuzione che è un processo importante del sonno, tanto più rapidamente avviene ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alice Torri Può portare a far litigare una coppia e c’è chi proprio non lo sopporta. Sull’andare are con isi potrebbe aprire un dibattito e in alcuni casi è un vero e proprio stigma. Al cospetto di quella che per molti è un’abitudine irrinunciabile, c’è chi ritiene che spenga la passione, chi pensa che non sia igienico e chi antiestetico. Dell’annosa questione si è fatto anche uno studio scientifico che ha portato alla conclusione che indossare le calze può aiutare are meglio. Vediamo perché. Secondo un articolo intitolato “Why Socks Help You Sleep Better” di Dave Ross, tutto ruota intorno alla temperatura corporea. Normalmente intorno tra i 36 e i 37 °C, di notte questo valore si abbassa fino a un grado o un grado e mezzo. Una diminuzione che è un processo importante del sonno, tanto più rapidamente avviene ...

