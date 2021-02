Di Maio “M5s movimento moderato e liberale, sì a Conte” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il M5s “è cresciuto, maturato. Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata, liberale, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia. Tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione. Questo per noi è un nuovo inizio». Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un’intervista a Repubblica. «Sarei veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5s”, aggiunge. «Non deve considerarsi una scissione” all’interno del movimento, ma “è evidente che lo spazio per i nostalgici dell’Italexit è scomparso da tempo. Puntiamo agli Stati Uniti d’Europa, a un progetto ancorato a determinati valori in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il M5s “è cresciuto, maturato. Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata,, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia. Tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione. Questo per noi è un nuovo inizio». Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Diin un’intervista a Repubblica. «Sarei veramente felice di un passo avanti didentro il M5s”, aggiunge. «Non deve considerarsi una scissione” all’interno del, ma “è evidente che lo spazio per i nostalgici dell’Italexit è scomparso da tempo. Puntiamo agli Stati Uniti d’Europa, a un progetto ancorato a determinati valori in ...

repubblica : M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale”: Il ministro degli Esteri: “Molti pensavano… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Di Maio: “Il voto interno si rispetta, le faide non fanno bene al Paese”. Su Conte: “M5s lo accolga… - Giornaleditalia : Futuro M5S, Di Maio: 'Ok a Conte come leader' - sissiisissi2 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale” [di Annalisa Cuzzocrea] - giorgiogaias : RT @giubileif: Oggi Di Maio dice che il M5S è “liberale”, il movimento del reddito di cittadinanza, delle politiche economiche più assisten… -