Covid | scontro tra Pd e Lega sulle restrizioni per le festività pasquali

Leggi su inews24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) E’politico tra Pd echiusure a Pasqua. Zingaretti è per la linea dura del governo per risolvere il problema Dibattito politico aperto sulla previsione di misure restrittive più rigorose nei giorni di Pasqua. A seguito delle dichiarazioni di ieri in Aula del ministro Speranza, secondo il quale il prossimo Dpcm prevederà L'articolo proviene da Inews.it.