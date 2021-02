Covid Sardegna, oggi 80 contagi: i dati del 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 80 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 25 febbraio. Si registrano altri 10 morti da ieri. Sono 40.957 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza, mentre sale a 1.142 il bilancio delle vittime nella regione. In totale sono stati eseguiti 752.668 tamponi, per un incremento complessivo di 3.556 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dello 2,2%. Sono invece 229 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9), mentre sono 22 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.641. I guariti sono complessivamente 26.700 (+149), mentre le persone dichiarate ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 80 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 25. Si registrano altri 10 morti da ieri. Sono 40.957 i casi di positività al-19 accertati indall'inizio dell'emergenza, mentre sale a 1.142 il bilancio delle vittime nella regione. In totale sono stati eseguiti 752.668 tamponi, per un incremento complessivo di 3.556 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dello 2,2%. Sono invece 229 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9), mentre sono 22 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.641. I guariti sono complessivamente 26.700 (+149), mentre le persone dichiarate ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna Covid, Ecdc: "Massimo rischio per Umbria, Trento e Bolzano" ... classifica in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid - 19, l'Umbria e le Province ... diventa infatti arancione, come la Sardegna e la Valle d'Aosta. Il resto del Paese è invece colorato ...

Sardegna: Ats chiede zona rossa per La Maddalena, il sindaco frena, prima voglio conoscere i dati Cagliari, 25 feb 16:09 - Zona Rossa a La Maddalena? Prima è necessario aspettare i dati ufficiali sui contagi Covid da variante inglese in Paese che a tutt'oggi...

Covid: nuovo test rapido della saliva, valuta anche gravità (ANSA) - MILANO, 25 FEB - Sviluppato un nuovo test rapido per la rilevazione del virus SarsCov2 dalla saliva, che non solo permette di rintracciare la 'firma' della malattia, ma anche di valutarne la ...

