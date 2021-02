Covid nel Salernitano: ondata di contagi ad Angri, screening di massa a Pellezzano (Di giovedì 25 febbraio 2021) ... per i quali è già in corso la campagna di vaccinazione; over 80, per i quali è già attiva la piattaforma regionale di prenotazione del vaccino https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/... Leggi su salernotoday (Di giovedì 25 febbraio 2021) ... per i quali è già in corso la campagna di vaccinazione; over 80, per i quali è già attiva la piattaforma regionale di prenotazione del vaccino https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Il Milleproroghe è legge: il Senato vota la prima fiducia Draghi Tra le varie misure contenute nel decreto c'è il rinvio dei termini per le domande per la cassa integrazione Covid al 31 marzo; il no allo slittamento delle scadenze per le cartelle esattoriali oltre ...

Covid, l'Udinese prova a riaprire gli stadi al pubblico grazie all'high - tech 'L'innovazione tecnologica applicata al calcio è nel nostro dna - ha detto il vicepresidente Stefano Campoccia - da qui sono partite le sperimentazioni di Goal Line Technology e di riconoscimento ...

Oltre 2.500.000 morti di Covid nel mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid, grave il farmacista Marino: “Andate a donare plasma” CATANIA – “Per favore chi è guarito dal Covid vada a donare del plasma al Policlinico o al Garibaldi. Aiutatemi a salvare mio marito”. Un grido di dolore. Una preghiera. La ...

Un genitore su 3 si sente solo, lo studio 'Parenting Index' (Adnkronos) - Un terzo dei genitori si sente solo pur vivendo in un mondo interconnesso. E' uno dei dati evidenziati dal Parenting Index (www.theparentingindex.com), il primo studio che intende analiz ...

