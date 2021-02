Attacco in Congo, oggi i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si terranno oggi, nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli, i funerali dell'ambasciatore Luca Attanasio (CHI ERA) e del carabiniere Vittorio Iacovacci (CHI ERA) uccisi durante un agguato in Congo. Alle esequie sarà presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Intanto ieri sono state eseguite le prime autopsie sui cadaveri che hanno escluso si sia trattata di un'esecuzione. Attanasio e Iacovacci sono stati colpiti a morte, da due proiettili ciascuno, nello scontro a fuoco tra i loro assalitori e i ranger Congolesi intervenuti in soccorso nella foresta di Virunga. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si terranno, nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli, idell'ambasciatore Luca(CHI ERA) e del carabiniere Vittorio(CHI ERA) uccisi durante un agguato in. Alle esequie sarà presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Intanto ieri sono state eseguite le prime autopsie sui cadaveri che hanno escluso si sia trattata di un'esecuzione.sono stati colpiti a morte, da due proiettili ciascuno, nello scontro a fuoco tra i loro assalitori e i rangerlesi intervenuti in soccorso nella foresta di Virunga.

Avvenire_Nei : Attacco in Congo. L'arcivescovo di Kinshasa: il mondo non può tacere su questa guerra - Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - luigidimaio : ?? Per Luca e Vittorio non risparmieremo alcuno sforzo. Vittime del vile agguato in Congo che ha stroncato le loro g… - giuseppe54yaho1 : RT @ItalyMFA: Alle h 10.45 in @SenatoStampa l'Informativa del Ministro degli Esteri @luigidimaio sull’attacco in Repubblica Democratica del… - SkyTG24 : Attacco in Congo, oggi i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci -