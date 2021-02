Atalanta eroica anche in 10 ma non basta: il Real esulta nel finale con Mendy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Atalanta-Real Madrid 0-1 è il risultato finale dell’andata degli ottavi di finale di Champions League che ha visto i bergamaschi protagonisti. Ora il prossimo 16 Marzo servirà una vera e propria impresa in quel di Madrid per passare il turno. A decidere la sfida del Gewiss Stadium ci ha pensato un gran destro di Ferland Mendy nel finale (86?). Tuttavia la gara è stata in gran parte condizionata da un’espulsione ingiusta rifilata all’atalantino Freuler dopo poco più di un quarto d’ora. Ciò ha costretto gli uomini di Gian Piero Gasperini ad un match prettamente difensivo. Preoccupazione per Zapata, uscito già durante la prima frazione: si teme uno stiramento. Atalanta-Real Madrid 0-1 Una notte europea alquanto storica per la città di Bergamo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021)Madrid 0-1 è il risultatodell’andata degli ottavi didi Champions League che ha visto i bergamaschi protagonisti. Ora il prossimo 16 Marzo servirà una vera e propria impresa in quel di Madrid per passare il turno. A decidere la sfida del Gewiss Stadium ci ha pensato un gran destro di Ferlandnel(86?). Tuttavia la gara è stata in gran parte condizionata da un’espulsione ingiusta rifilata all’atalantino Freuler dopo poco più di un quarto d’ora. Ciò ha costretto gli uomini di Gian Piero Gasperini ad un match prettamente difensivo. Preoccupazione per Zapata, uscito già durante la prima frazione: si teme uno stiramento.Madrid 0-1 Una notte europea alquanto storica per la città di Bergamo e ...

