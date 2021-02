Amore e sofferenza si mescolano a Procida

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021)la magica, che Elsa Morante ha celebrato con l’immortale “L’isola di Arturo”, sarà il luogo della rinascita per Luigi Romolo Carrino. Nominata capitale della cultura europea per il 2022 simboleggia la resistenza dei piccoli centri, delle radici, della cultura che si nega all’omologazione e al populismo. Proprio aCarrino fa vivere “Non è di maggio” (Arkadia Editore, 2021), la sorprendente storia con cui torna in libreria e che non tradisce chi alla qualità della sua scrittura è abituato. Con i precedenti lavori, alcuni dei quali selezionati per il Premio Strega (“Pozzoromolo” e “Esercizi sulla madre”), l’autore partenopeo aveva affrontato il tema della pazzia o raccontato Napoli. Con “Non è di maggio”, ambientato dopo la seconda guerra mondiale, sceglie ancora di dar voce alla sua terra, ad un ipocrita e blasonato continente dal quale ...