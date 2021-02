America’s Cup: Luna Rossa e la moda (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luna Rossa Prada Pirelli vola verso la 36° finale dell’America’s Cup contro i campioni in carica di New Zealand, il 6 marzo, dopo aver battuto gli inglesi di Ineos e conquistato la Prada Cup. Dopo 21 anni, un equipaggio italiano torna a sognare di vincere la corsa che metterà in palio la Coppa America. Sette regate sono necessarie per alzare al cielo il trofeo della Auld Mug, il più antico e prestigioso nella vela internazionale. E nonostante i pronostici diano i neozelandesi come favoriti, Luna Rossa Prada Pirelli punta ancora una volta sulle sue armi vincenti: non solo un team, ma anche componenti, sponsor, divise e abbigliamento perlopiù Made in Italy, prodotti da aziende moda. Il monoscafo AC75 Luna Rossa vincitore della Prada’s Cup. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021)Prada Pirelli vola verso la 36° finale dell’Cup contro i campioni in carica di New Zealand, il 6 marzo, dopo aver battuto gli inglesi di Ineos e conquistato la Prada Cup. Dopo 21 anni, un equipaggio italiano torna a sognare di vincere la corsa che metterà in palio la Coppa America. Sette regate sono necessarie per alzare al cielo il trofeo della Auld Mug, il più antico e prestigioso nella vela internazionale. E nonostante i pronostici diano i neozelandesi come favoriti,Prada Pirelli punta ancora una volta sulle sue armi vincenti: non solo un team, ma anche componenti, sponsor, divise e abbigliamento perlopiù Made in Italy, prodotti da aziende. Il monoscafo AC75vincitore della Prada’s Cup. ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - CupInfo : RT @repubblica: Luna Rossa, nove giorni all'America's Cup. Bruni: 'Con New Zealand ci studiamo in acqua tutto il giorno': Nella notte tra v… - infoitsport : America's Cup, Luna Rossa-New Zealand: l'ultimo testa a testa prima di Natale - FOTO -

