Alberto Genovese | nuovo ordine d’arresto A un amico disse | “Prendo in considerazione di essere meno di un animale”

"Ogni tanto mi vengono dei momenti di senso di colpa per cui Prendo in considerazione di essere meno un animale". Alberto Genovese, l'imprenditore del web già a San Vittore da novembre per stupro e che oggi ha ricevuto un'altra ordinanza d'arresto per violenza sessuale e cessione di droga, scriveva così una chat con un amico nell'aprile 2020. All'indagato, che sempre oggi si è visto respingere una istanza di domiciliarsi per disintossicarsi, viene contestata a Genovese una presunta violenza di luglio a Ibiza. Respinta invece la richiesta d'arresto per tentati abusi sulla stessa giovane e per sei episodi su due ragazze che hanno rinunciato all'anonimato sui media.

