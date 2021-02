Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Chieri passa a Trento al tie-break (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Reale Mutua Fenera Chieri vince al tie-break (25-15, 12-25, 15-25, 25-23, 8-15) sul campo della Delta Despar Trentino nel recupero dell’ottava giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. La formazione di coach Bertini inizia alla grande vincendo nettamente il primo set, ma la reazione delle piemontesi non si fa attendere. Alle padrone di casa non sono bastati i punti di Melli e Furlan (16 ciascuna) e di Pizzolato e Piani (10 a testa), mentre tra le ospiti spiccano i 24 punti messi a segno da Frantti e da Grobelna. Trento colleziona così un’altra sconfitta al tie-break, ma si porta a casa un punto che fa comunque morale in vista di Coppa Italia e Playoff. Chieri ottiene invece una vittoria da due punti nell’ultima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Reale Mutua Feneravince al tie-(25-15, 12-25, 15-25, 25-23, 8-15) sul campo della Delta Despar Trentino nel recupero dell’ottava giornata di ritorno dellaA1. La formazione di coach Bertini inizia alla grande vincendo nettamente il primo set, ma la reazione delle piemontesi non si fa attendere. Alle padrone di casa non sono bastati i punti di Melli e Furlan (16 ciascuna) e di Pizzolato e Piani (10 a testa), mentre tra le ospiti spiccano i 24 punti messi a segno da Frantti e da Grobelna.colleziona così un’altra sconfitta al tie-, ma si porta a casa un punto che fa comunque morale in vista di Coppa Italia e Playoff.ottiene invece una vittoria da due punti nell’ultima ...

